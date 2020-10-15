Москва, 15 октября. Кратковременные дожди ожидаются в Москве и области в четверг. Об этом говорится на сайте «Метеоновости».

По данным синоптиков, столбики термометров в столице будут фиксировать до плюс 15 градусов, в Московской области воздух прогреется до плюс 16 градусов, передает РИАМО.

Скорость юго-западного ветра будет достигать восьми метров в секунду, местами — 17 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало и составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что минусовые температуры установятся сегодня ночью в Приморье. Регион окажется во власти антициклона. В ночное время столбики термометров будут фиксировать до минус восьми градусов, передает deita.ru.