Коронавирус за сутки побороли 1953 человека в Москве

Москва, 15 октября. Коронавирус за минувшие 24 часа успешно побороли еще 1953 пациента в Москве. С начала пандемии в столице поправились 268 423 человека. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Заммэра напомнила, что перед выпиской все пациенты проходят дополнительное обследование, чтобы подтвердить отсутствие опасной инфекции в организме. Выздоровевшие горожане могут стать донорами плазмы или социальными волонтерами.

В сообщении также отмечается, что за прошедшие сутки жертвами коронавируса в столице стали 57 человек. За время пандемии в городе умерло 5796 человек, передает РИАМО.

Власти рекомендуют соблюдать самоизоляцию гражданам с хроническими заболеваниями, а также людям преклонного возраста. Они могут подать заявку на доставку дров на садовые и дачные участки. Эта мера поддержки была возобновлена на фоне роста случаев опасной инфекции.