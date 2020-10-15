Потолок обрушился в торговом центре на западе Москвы

Москва, 15 октября. Прокуратура Москвы проводит проверку по факту обрушения фрагмента потолка в торговом центре на западе столицы, передает РИАМО.

Инцидент произошел в среду днем в торговом центре на Мичуринском проспекте. Около одного из прилавков на фудкорте обрушился фрагмент потолка.

По предварительной информации, в результате никто не пострадал.

Как уточняет Telegram-канал «Московские новости», ЧП произошло в торговом центре «Фестиваль». Один из очевидцев сообщил, что, несмотря на обрушение части потолка, посетители ТЦ продолжали получить заказы в ресторанчиках, а администрация не спешила огородить место происшествия.

Как сообщают «Известия», по данным пресс-службы торгового центра, «обрушение произошло вследствие нарушения технологии проведения ремонтных работ подрядчиком».