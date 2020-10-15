Первый снег ждут в Москве уже в выходные 

Москва, 15 октября. Первый мокрый снег в Москве может выпасть уже в предстоящие выходные, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«И завтра, и в четверг, и в пятницу небольшие и кратковременные дожди, а вот в выходные, когда ночные температуры будут отрицательными, возможен мокрый снег», — сообщил специалист.

Поскольку почва все еще достаточно прогрета, снежный покров не задержится на московских улицах и мгновенно растает.

Днем в четверг в столице ожидается 13–15 градусов тепла, в пятницу столбики термометров покажут плюс 7–9 градусов, в субботу — 5–7 градусов тепла, в воскресенье воздух прогреется до 1–6 градусов.

Предполагается, что первые ночные заморозки накроют Москву в ночь на субботу.