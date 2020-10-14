Жителям подмосковного ЖК навязывают управляющую компанию

Москва, 14 октября. Жители ЖК «Битцевские Холмы» в Подмосковье протестуют против назначения новой управляющей компании. По их мнению, во время голосования были допущены грубые нарушения. Об этом сообщают «Вести Подмосковья».

219 собственников квартир подписали жалобу в региональную прокуратуру. Они заявили, что никто не сообщал им о собрании, на котором принималось решение о назначении новой управляющей компании для их дома. Кроме того, предоставленные им после голосования документы являются поддельными.

Жильцы «Битцевских Холмов» провели собственное расследование, по результатам которого выяснилось, что в домах, где уже работает навязываемая им компания «Тройка-Комфорт», неоднократно проводились собрания с требованием сменить управляющую компанию. Негодование собственников было связно с тем, что она недобросовестно выполняла свои обязанности по содержанию здания и прилегающих территорий.

Отмечается, что мириться с этой ситуацией люди не хотят. Собственники квартир обратились в судебные органы, написали заявление в прокуратуру. Жители отмечают, что представители «Тройки-Комфорт» постоянно ломают замки в технических помещениях, выгоняют консьержей, угрожают собственникам.