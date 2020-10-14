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Собянин напомнил о важности ношения масок и перчаток во время пандемии

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Собянин напомнил о важности ношения масок и перчаток во время пандемии

Москва, 14 октября. Мэр столицы Сергей Собянин напомнил о необходимости использовать средства индивидуальной защиты в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Собянин проверил, как соблюдается масочно-перчаточный режим в местах большого скопления людей — он побывал на Павелецком вокзале. В ходе проверки он подчеркнул, что надо стараться, чтобы все выполняли требования режима, действующего в городе в период пандемии коронавируса.

По словам градоначальника, от этого зависит здоровье населения.

«Надо стараться, чтобы все выполняли требования это очень важно для здоровья людей. Спасибо за работу», — обратился мэр к сотрудникам транспортной полиции на вокзале.

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