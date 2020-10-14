Учитель назвал грамотным введение дистанционки для части учеников в Москве

Москва, 14 октября. Ученики младших классов в Москве вернутся в школы с 19 октября. Заслуженный учитель РФ и директор столичной школы №109 Евгений Ямбург пояснил телеканалу «360», почему считает правильным и поддерживает решение властей.

Ямбург назвал озвученные мэром Москвы Сергеем Собяниным меры абсолютно взвешенными и грамотными.

«У меня огромная начальная школа. Слава богу, ни одного больного ребенка», — заявил Ямбург.

По его словам, перевод школьников 1-4 классов на дистанционное обучение переложил бы ответственность за их учебу на плечи родителей, которые не знают образовательных программ, а также не знакомы с современными подходами к образованию.

Стоит отметить, что наладить дистанционное обучение старшеклассников властям удалось. Результаты были неплохими. ЕГЭ ученики сдали не с худшими по сравнению с предыдущими годами результатами. Механизм отлажен и в начальной школе, но для малышей это большой ущерб, считает педагог.

«Надо гибко реагировать на то, что происходит», — заключил учитель.

С 19 октября дистанционные уроки ждут учеников 6-11-х классов. Остальные ребята продолжат учебы в привычном формате.