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Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

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Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Москва, 14 октября. Потепления в столице после понижения температуры в выходные не ожидается. Об этом сообщает сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову.

Позднякова отметила, что температура воздуха в Москве на следующей будет держаться в пределах климатической нормы.

«Повышение температуры после выходных не ожидается, возможны осадки», — заявляет специалист. 

Синоптик также рассказала, что последняя декада октября будет значительно прохладнее и больше соответствовать календарю, нежели первые две.

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