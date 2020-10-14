Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Москва, 14 октября. Потепления в столице после понижения температуры в выходные не ожидается. Об этом сообщает сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову.

Позднякова отметила, что температура воздуха в Москве на следующей будет держаться в пределах климатической нормы.

«Повышение температуры после выходных не ожидается, возможны осадки», — заявляет специалист.

Синоптик также рассказала, что последняя декада октября будет значительно прохладнее и больше соответствовать календарю, нежели первые две.