Пьяная 12-летняя школьница пришла на прием к стоматологу в Москве

Москва, 14 октября. Школьница в Москве пришла на прием к стоматологу в состоянии алкогольного опьянения. Перед этим 12-летняя девочка отпрашивалась у мамы «погулять». Об этом сообщает РЕН ТВ.

Маленькая пациентка пришла на прием к врачу 13 сентября. По данным СМИ, перед посещением стоматолога ребенок собирался погулять. Увидев девочку в нетрезвом виде, врач поинтересовался у нее о причинах такого острого опьянения, однако та ничего не смогла объяснить.

В кабинет врача вызвали бригаду скорой помощи, которая увезла школьницу в токсикологическую реанимацию. Более подробной информации пока нет. По данным издания, в образовательном учреждении девочку характеризовали положительно. По факту случившегося назначена проверка.

Ранее сообщалось, что в столице конфликт пьяных подростков закончился трагедией. Бездыханное тело школьника нашли во дворе одного из домов в районе Южное Бутово, передает НСН.