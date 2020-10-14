Школы Подмосковья не будут переводить на «удаленку»

Москва, 14 октября. Школы Московской области не будут переводить на «удаленку», передает телеканал «360» со ссылкой на региональное министерство образования.

Неделю назад половина школьников области отправилась на плановые каникулы. 12 октября они вернулись к занятиям.

«В настоящий момент школы Подмосковья работают в штатном режиме. На прошлой неделе почти половина наших школ была на плановых каникулах, это школы с модульной системой обучения. С понедельника там уже начались занятия», — рассказали в министерстве.

Отмечается, что на «удаленку» перешли только шесть школ по всей области.

Ранее в Госдуме прокомментировали решение мэра Москвы Сергея Собянина перевести только старшеклассников на дистанционное обучение. Младшеклассники нуждаются в большем внимании со стороны взрослых, которые при этом могут не иметь возможности сидеть с ребенком весь день, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.