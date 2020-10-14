Еще 1970 человек вылечились от COVID-19 в Москве

Москва, 14 октября. Число пациентов, вылечившихся от коронавируса в Москве, за минувшие сутки увеличилось на 1970 человек. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1970 пациентов», — рассказала вице-мэр.

Таким образом, общее число людей, вылечившихся от коронавирусуной инфекции в столице, увеличилось до 266 470.

Напомним, 14 октября впервые за всю историю наблюдений в России зарегистрировали свыше 14 тысяч случаев за сутки.