Коронавирус за сутки выявили у 4573 человек в Москве

Москва, 14 октября. Московские врачи за минувшие сутки выявили 4573 случая коронавируса в столице. Общее число случаев инфицирования в городе достигло 344 004. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с опасной инфекцией.

В сообщении отмечается, что за сутки в Москве выздоровели 1970 человек с COVID-19. Врачи напомнили, что перед выпиской все пациенты проходят дополнительное обследование, чтобы подтвердить отсутствие опасной инфекции в организме, передает РИАМО.

Всего за минувшие 24 часа в России выявлен 14 231 случай коронавирусной инфекции в 84 регионах страны. При этом 25,2% новых заболевших не имели никаких клинических проявления болезни. За сутки жертвами инфекции стали 239 человек, 7290 пациентов успешно побороли опасное заболевание и были выписаны из больниц.

Ранее сообщалось, что учитывая сложную ситуацию с COVID-19, глава Оренбургской области принял решение продлить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет до 26 октября, передает «РИА 56».