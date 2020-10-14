Мужчина погиб при падении такси в реку в Москве

Москва, 14 октября. Такси съехало с проезжей части и упало в реку в Москве. Инцидент произошел в среду утром на Костомаровской набережной. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

На видеокадрах, попавших в Сеть, видно, что легковушка пробила ограждение и вылетела в реку Яузу. Движение по Николоямской и Костомаровской набережным затруднено.

По данным телеканала РЕН ТВ, в результате аварии погиб мужчина. По информации, появившейся в распоряжении телеграм-канала Mash!, погибшему было 56 лет. В момент происшествия водитель был не на заказе, он ехал без пассажиров. На смене таксист находился около пяти часов, то есть без переработок.

По предварительной информации, мужчина почувствовал себя плохо за рулем.