Собянин рассказал о вакцинации педагогов московских школ

Москва, 14 октября. Приоритетный доступ к вакцине против нового типа коронавируса получат учителя старшего возраста и педагоги, имеющие хронические заболевания, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

По словам столичного мэра, через две-три недели в некоторых классах планируется ввести новый формат преподавания — тьюторство. Такое решение было принято, чтобы лучше защитить педагогов старшего возраста и с хроническими заболеваниями.

Собянин сообщил, что в школы для проведения уроков будут временно приглашены студенты и выпускники педагогических вузов, а опытные педагоги будут оказывать им помощь и контролировать учебный процесс в дистанционном формате как старшие наставники.

«Кроме того, когда город начнет получать промышленные партии вакцины против коронавируса, приоритетный доступ к ней получат учителя старшего возраста (но до 60 лет) и педагоги, имеющие хронические заболевания», — говорится в сообщении чиновника.

Ранее Собянин сообщил, что дистанционный формат обучения вводится с 19 октября по 1 ноября для учеников 6-11 классов в московских школах.