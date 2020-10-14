Дистанционное обучение для учеников 6-11 классов введут в Москве

Москва, 14 октября. Дистанционное обучение вводится с 19 октября по 1 ноября для учеников 6-11 классов в школах Москвы. Это вынужденная мера, которая была введена в рамках борьбы с распространением коронавируса. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Об этом говорится на официальном сайте мэра и городского правительства.

Отмечается, что ученики 1-5 классов после каникул вернутся к привычному режиму обучения в школах. Для них будут разблокированы транспортные карты, бесплатный проезд для старшеклассников по-прежнему будет приостановлен, передает РИАМО.

Также до 1 ноября не будут работать столичные учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации.

Напомним, что с 5 по 18 октября Собянин объявил осенние каникулы в городе, а с 9 октября в столице временно отменен льготный проезд для школьников и людей преклонного возраста.