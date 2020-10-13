Врачи в Подмосковье спасли девочку с тяжелыми осложнениями после COVID-19

Москва, 13 октября. Врачи областной больницы Химок спасли девятилетнюю девочку, у которой появились тяжелые осложнения после коронавируса, передает телеканал «360».

Юная жительница Красногорска переболела коронавирусом бессимптомно. Однако через месяц у нее выявили мультисистемный воспалительный синдром. У ребенка поднялась температура, отекли ноги, заболел живот, появилась сыпь.

В какой-то момент школьнице стало тяжело дышать. Пациентку срочно госпитализировали в больницу Химок, где ей назначили противовоспалительную терапию и ряд других необходимых процедур.

Сейчас ребенку стало намного лучше, скоро девочку выпишут домой. Это не первый случай, когда у юных пациентов проявляются осложнения. В больницу Химок поступили еще два пациента с аналогичными симптомами.

Один из них — девятилетний мальчик из Балашихи, его состояние оценивают как стабильное. По статистике только у 0,1% детей проявляются осложнения коронавируса. В Московской области необходимое лечение получили пятнадцать школьников.