В Подмосковье продают медицинские маски за пять рублей

Москва, 13 октября. В Московской области аптеки продают медицинские маски за пять рублей, передают «Вести Подмосковья».

Как уточняет издание, приобрести маски за такую цену можно в государственной аптечной сети «Мособлмедсервис». При этом перчатки продаются по цене от 18 до 25 рублей. Также в аптеках представлены различные виды антисептических средств.

В пресс-службе регионального Минздрава подчеркнули, что во время пандемии коронавируса важно соблюдать профилактические меры — носить маску и перчатки в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию и мыть руки.

Ранее жители Нижнего Тагила пожаловались на продуктовый магазин за выдачу маски «напрокат». Местный житель рассказал в соцсетях, что его отказались обслуживать без маски. На кассе ему предложили надеть одноразовое средство защиты, а после оплаты покупки попросили вернуть. Мужчина заявил, что эту же маску выдавали «напрокат» и другим покупателям.