Драку парикмахеров в московском салоне красоты сняли на видео

Москва, 13 октября. Драку парикмахеров в столичном салоне красоты сняли на видео, передает «Пятый канал».

В опубликованном видео две сотрудницы парикмахерской громко ругаются, используя нецензурную брань. После этого одна из девушек набрасывается на другую, бьет ее руками и ногами. Дерущихся принялась разнимать третья сотрудница салона.

Одна из парикмахеров обратилась в городскую больницу, где у нее обнаружили ушиб шейного отдела позвоночника, кровоподтек левого бедра и ссадины на пальцах и лице.

Предполагается, что травмы ей нанесла другая сотрудница салона. Конфликт между девушками возник на почве давней неприязни.

Ранее в Белградской области парикмахер заразил коронавирусом 23 человека после отмены некоторых ограничительных мер. Специалисты выяснили, что с парикмахером контактировали еще 25 человек, но их коронавирусная инфекция обошла стороной.