Старинный духовой орган заиграет в Англиканской церкви в Москве

Москва, 13 октября. В декабре московских меломанов ждет уникальное событие — в храме святого Андрея в Вознесенском переулке заиграет большой духовой орган XVIII века. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе фонда «Искусство на все времена».

«В Москве с 13 по 20 декабря пройдет второй Рождественский фестиваль юных талантов. В этом году у Фестиваля пять концертных площадок: Московский международный дом музыки (13 декабря, открытие фестиваля), Московский планетарий (15 декабря, концерт под звездами), Башмет - центр (18 и 19 декабря). Завершится фестиваль в воскресенье, 20 декабря презентацией большого органа Англиканской церкви святого Андрея», — рассказала ФАН директор Международной детской филармонии, президент фонда «Искусство на все времена» Лада Меркулова.

Уникальный музыкальный инструмент был создан немецкой фирмой Rohlfing - Kreienbrink в 1790 году, прошел реставрацию в 1958 году и все это время находился в Германии. В 2016 году орган для Англиканской церкви приобрели Наталия и Киракос Григорян — они являются учредителями культурного благотворительного фонда «Небесный мост», который организует концерты в Англиканском соборе.

У органа 34 регистра и больше 2500 труб. Перевозили инструмент в Россию в разобранном виде на грузоперевозочной шестиметровой машине. По городу передвижение осуществлялось на 24 «газелях». Поднимали орган на балкон на специальном подъемном кране.

Над установкой инструмента почти четыре года трудились лучшие мастера Москвы: Игнатий Изотов — главный органный мастер в концертном зале Зарядье, и Владислав Йодис — главный органный мастер в концертном зале имени Чайковского.

И вот 20 декабря, после долгого молчания, зрители смогут услышать звучание этого удивительного музыкального инструмента на Рождественском фестивале юных талантов. В исполнении профессионального органиста прозвучит музыка барокко, а юные музыканты выступят в концерте со своими сольными номерами.

Организаторами концерта выступят два фонда: фонд «Небесный мост» и фонд «Искусство на все времена». Все средства от проданных билетов пойдут на частичное покрытие расходов по установке органа.

Отметим, единственный англиканский храм в Москве — церковь святого Андрея — была построен в 1884 году. Через год в нем был установлен не сохранившийся до настоящего времени английский духовой орган фирмы «Бриндли и Форстер» (как и в Англиканской церкви в Санкт-Петербурге), до настоящего времени службы сопровождаются игрой на рояле.

Всего в Москве 35 духовых органов: самый старый из них был собран в 1868 году в Германии, и увидеть его можно в фойе музея имени Глинки, а крупнейшим по количеству труб (их там более 7 тысяч) является инструмент Концертного зала имени Чайковского.