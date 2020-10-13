Собянин упростил получение выплат на детей

Москва, 13 октября. Мэр Москвы Сергей Собянин упростил порядок получения выплат на детей, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Гражданам не нужно будет представлять сведения о доходе с места работы и документы, выдаваемые органами опеки и попечительства», — говорится в сообщении.

Как уточнили в мэрии, ранее такие справки требовались для оформления денежных выплат на детей. Теперь профильные ведомства будут сами обмениваться информацией о заявителе.

Власти Москвы оказывают социальную поддержку семьям с детьми. В рамках программы выплачивается ежемесячная компенсация отдельным категориям семей с детьми до трех лет на продукты питания.

Выплаты также могут получить одинокая мать или отец, ребенок военнослужащего, который проходит службу по призыву. Помощь предоставляется ребенку из семьи, родители которого уклоняются от уплаты алиментов, ребенку до полутора лет, если его родители являются инвалидами.

Список документов, необходимых для получения выплат, размещен на mos.ru. Большинство заявок обрабатываются в течение десяти дней с момента подачи документов.