Отчим-пенсионер изнасиловал москвичку после застолья с ее матерью

Москва, 13 октября. Жительница Москвы, которая состоит на учете в наркодиспансере, заявила в полицию об изнасиловании. По словам пострадавшей, над ней надругался отчим, сообщил осведомленный источник ФАН.

Инцидент произошел вечером 10 октября в деревне Пригары Московской области. Тридцатидвухлетняя заявительница приехала в гости к 63-летнему сожителю матери. Вместе с матерью девушка распивала спиртные напитки.

Когда алкоголь ударил в голову пенсионеру, он набросился на молодую гостью и изнасиловал. Через пару дней пострадавшая вернулась в Москву и обратилась к правоохранителям за помощью.

Она требует наказать насильника. Полицейские проверяют информацию по факту происшествия.

Ранее сообщалось, что на Камчатке педагог надругался над третьеклассницей в День учителя. Правоохранители выясняют причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям в регионе.

Еще один инцидент произошел в Геленджике, о чем сообщила порнозвезда Любовь Бушуева. По словам пострадавшей, ее вместе с подругой насиловали и били трое мужчин. Звезда фильмов для взрослых боится, что это преступление останется безнаказанным.