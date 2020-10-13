Более 4600 случаев коронавируса за сутки выявили в Москве

Москва, 13 октября. Столичные лаборатории подтвердили за минувшие сутки 4618 случаев коронавируса, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19 в Telegram.

С начала эпидемии в Москве зафиксировали более 339 тысяч случаев коронавируса. После прохождения лечения в городских медучреждениях выздоровели свыше 264 тысяч человек.

В столице частично вернули ограничения, чтобы остановить распространение вируса. Школьники до 18 октября находятся на каникулах, после каникул учителя будут давать уроки в дистанционном формате. Люди старше 65 лет должны соблюдать домашний режим.

В Москве усилили контроль за ношением масок в общественных местах. Как сообщили в ГКУ «Организатор перевозок», с начала весны 96 тысяч москвичей оштрафовали за отсутствие средств индивидуальной защиты в транспорте. Обща сумма штрафов составила более 480 млн рублей.

По данным Роспотребнадзора, в сентябре чаще всего заражались коронавирусом сотрудники офисов. Поэтому мэр Москвы Сергей Собянин попросил столичные компании отправить работников на удаленку.