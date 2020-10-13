Почти 100 тыс. москвичей оштрафовали за отсутствие масок и перчаток в транспорте

Москва, 13 октября. Около 96 тысяч москвичей были оштрафованы за отсутствие перчаток и масок в общественном транспорте, передает ТАСС со ссылкой на руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислава Султанова.

«С 12 мая оформлено более 95,9 тысяч постановлений за отсутствие у пассажиров масок и перчаток на общую сумму более 479,5 миллиона рублей», — рассказал Султанов.

Он уточнил, что штраф за нарушение масочно-перчаточного режима в общественном транспорте составляет пять тысяч рублей.

К 28 сентября были оштрафованы 85 тысяч человек. То есть за последние две недели за отсутствие масок или перчаток оштрафовали 10 тысяч граждан.

Сообщается, что за день производится около 100 рейдов, охватывающих 100 станций метро и 3,8 средств наземного транспорта.

Султанов сообщил, что по мнению санитарных врачей, сезонная простуда с наложенным коронавирусом крайне опасны. Он призвал школьников и пенсионеров воздержаться от проезда в общественном транспорте.

Ранее доктор Александр Мясников оценил риск заражения коронавирусом нового типа от домашних животных. Медик отметил, что достоверных сведений о возможности передачи инфекции от питомцев к человеку пока нет. Единичные сообщения в СМИ о подобных случаях врач назвал «непроверенными и недоказанными».