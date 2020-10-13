Оперштаб сообщил о смерти 58 пациентов с коронавирусом в Москве

Москва, 13 октября. В столице зафиксирована смерть 58 пациентов, у которых был ранее диагностирован коронавирус. Об этом сообщает официальный канал оперативного штаба Москвы.

За сутки до этого скончались 34 человека. Общее число умерших достигло 5687.

«В Москве скончались 58 пациентов, у всех был положительный результат тестов на коронавирусх», — пишет пресс-служба ведомства.

Как пишет RT, мэр столицы Сергей Собянин ранее подтвердил, что в Москве растет число тяжелобольных и увеличивается смертность от COVID-19.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус назвал неприемлемой стратегию так называемого «коллективного иммунитета». Он отмечает, что это приведет к бесконтрольному циркулированию коронавируса. По его словам, это «просто неэтично».