Штрафовать владельцев социальных карт на улицах Москвы не будут

Москва, 12 октября. Штраф за движение по Москве для владельцев социальных карт не предусмотрен, жители столицы сами должны проявлять сознательность, заявила РИА Новости глава социального комитета Совфеда, сенатор от Москвы Инна Святенко.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, который приостанавливает с 9 октября льготный проезд для школьников в общественном транспорте. Ограничения снимут после окончания каникул. Для пенсионеров и людей из группы риска ограничения действуют до 28 октября.

«Коронавирусу не важно, оштрафован человек или нет, работает социальная карта или он нашел способ передвигаться по городу иным способом. Важно то, чтобы люди соблюдали все меры безопасности и без необходимости не выходили в общественные места», — подчеркнула сенатор.

Святенко добавила, что пожилым людям и жителям столицы с хроническими заболеваниями будут помогать волонтеры, поэтому о штрафах речи не идет.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что совершенствование методов лечения и наличие коечного фонда в стране позволяют не вводить локдаун из-за распространения COVID-19, передавал RT. По данным Роспотребнадзора, Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом в течение следующих 10—20 дней.