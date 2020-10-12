Москва, 12 октября. Гибель сотрудника московского паркинга попала на видео. Об этом сообщает «Пятый канал».

Происшествие случилось 10 сентября на Шелепихинской набережной в Москве. Трагедию зафиксировали камеры видеонаблюдения московского жилого комплекса «Сердце столицы». На кадрах видно, как мужчину «намотало на ворота». Сотрудник паркинга погиб.

На кадрах запечатлено, как мужчина стоит на стремянке и видимо осуществляет какие-то действия с механизмом ворот. Предположительно, приехавший водитель, нажал на кнопку открытия, чтобы заехать на территорию паркинга. Ворота пришли в движение и стали скручиваться, наматывая на приемный вал тело мужчины.

Автолюбитель был шокирован случившейся ситуацией, он растерялся, начал беспорядочно двигаться и звать на помощь. На крики подбежали охранники, которые и вызвали скорую помощь, однако мужчину спасти не удалось, несмотря на старания врачей.

По факту происшествия Хорошевская межрайонная прокуратура провела проверку. В результате были выявлены нарушения в области техники безопасности и охраны труда.