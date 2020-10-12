Предприниматели Подмосковья получили 330 млн рублей льготных кредитов

Москва, 12 октября. Фонд развития промышленности Московской области в 2020 году выдал 330 млн рублей льготных кредитов предприятиям региона, передает издание «Вести Подмосковья».

Поддержку получили шесть компаний, еще один займ оформляется, две заявки находятся на стадии рассмотрения. Как сообщили в министерстве инвестиций и промышленности Подмосковья, целью проекта является привлечение финансирования для покупки необходимого оборудования.

При масштабировании бизнеса появляются новые рабочие места. В этом году в области будет создано более 210 рабочих мест. Суммарный объем инвестиций фонда развития промышленности Подмосковья составит 2,7 млрд рублей.

Отмечается, что компания «Кампо» из Орехово-Зуево на полученные от фонда средства организует линию по производству пневматических изделий. Богородский «Хлебпром» расширит кондитерский цех.

Получить средства от фонда можно по ставке в 1-5% годовых. Сумма кредита не должна превышать 150 млн рублей. Фонд был создан министерством инвестиций Московской области по поручению руководства региона.