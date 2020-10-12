Воробьев усилит контроль за масками у водителей в Подмосковье

Москва, 12 октября. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал ужесточить контроль за ношением масок водителями общественного транспорта, передает телеканал «360».

Воробьев считает, что водители часто носят маски на подбородке или открывают нос. По его словам, такое соблюдение требований Роспотребнадзора «никуда не годится».

«Много раз мы говорили, что человек расслабляется, но это критически важно», — заявил глава региона.

Теперь власти будут контролировать не только наличие, но и правильное ношение маски у водителей автобусов, трамваев, таксистов.

Ранее на заседании правительства Подмосковья Воробьев заявил, что чиновники отвечают за здоровье жителей. В связи с ростом заболевания коронавирусом в регионе усилили контроль за ношением масок в общественных местах.

В Минздраве Московской области сообщили о наличии лекарств для лечения COVID-19. Пациентам, которые лечатся амбулаторно, препараты будут выдавать бесплатно.