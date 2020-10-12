Умер известный художник Александр Панкин

Москва, 12 октября. Художник Александр Панкин скончался в Москве на 83-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на галерею Pop/off/art.

Панкин являлся приверженцем направления «другого искусства». Его считали классиком российской живописи, ярким представителем science art. Он работал до последних дней своей жизни. Причина смерти художника не уточняется.

Александр Панкин — коренной москвич, родился в семье инженера, чьим хобби был акварельный рисунок. Он стал первым учителем будущего художника, заметив его талант.

После окончания столичного архитектурного института Панкин работал в студии «Новая реальность». Он создавал необычные инсталляции, графические работы, посвященные математике и искусству.

Одна из крупнейших выставок Панкина состоялась в 2019 году в Музее современного искусства. Его работы находятся в Третьяковке, Русском музее и других культурных учреждениях по всей России.