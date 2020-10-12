Москва, 12 октября. В Подмосковье подготовят 15 тысяч коек для заболевших коронавирусом, об этом сообщает телеканал «360».

На сегодняшней день перед администрацией Подмосковья стоит главная задача — обеспечить 15 тысяч коек для заболевших коронавирусной инфекцией к 1 ноября.

«Мы приложили максимум усилий, чтобы к 1 ноября на различных территориях мы имели необходимое количество мест для размещения пациентов. Такими темпами мы подготовим 15 тысяч коек к 1 ноября. Это очень большое количество. Каждый глава должен был вовлечен в эту работу», — заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

Также он добавил, что прежде всего нужно найти дополнительных медицинских специалистов и транспорт. Это самые важные факторы в сфере оказания специализированной помощи заболевшим. Для этого необходимо регулярно общаться с главврачами больниц и их командами.

«Главная цель для всего мира, в том числе и Подмосковья — побороть пандемию коронавируса. К сожалению, рост числа заболевших повсеместно растет. Каждый должен быть на своем месте, чтобы вовремя оказать необходимую помощь тем, кто в этом нуждается. На 40% выросло число госпитализированных граждан по сравнению с прошлой неделей», — объясняет губернатор региона.

В среднем в Подмосковье госпитализируется 550 человек в день с коронавирусом и пневмонией. Неделю назад этот показатель был на отметке в 400-420 человек.