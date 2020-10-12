Москва, 12 октября. Москвичей предупредили о первом снеге на выходных, об этом сообщили синоптики на сайте «Метеовести».

Москвичи смогут насладиться теплыми деньками до середины недели, об этом сообщило интернет-издание РИАМО. В столице воздух прогреется до плюс 14-17 градусов, кое-где выпадут осадки в виде дождей.

«К концу недели погода начнет портиться, усилятся осадки, температура воздуха в выходные опустится до плюс 4–5 градусов. Местами дожди перейдут в мокрый снег», — комментируют метеорологи.

Ранее интернет-издание «Вечерняя Москва» сообщило о том, что жителей страны во второй декаде октября ожидает аномально теплая погода.