Актера кукольного театра обокрали в Москве

Москва, 12 октября. Актера столичного театра кукол Артура П. обокрали при походе в магазин за сигаретами, сообщил осведомленный источник ФАН.

Инцидент произошел днем 11 октября на Варшавском шоссе. Мужчина купил сигареты и вернулся домой, после чего обнаружил пропажу карты Сбербанка.

Грабители использовали его карту в личных целях, совершив покупки на сумму более восьми тысяч рублей. Актер обратился в полицию, проводится проверка по факту кражи карты.

Ранее сообщалось, что в Москве неизвестный похитил со съемочной площадки телефоны режиссера Федора Бондарчука и актера Евгения Миронова.