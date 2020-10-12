Отец и сын зарезали друг друга в Москве

Москва, 12 октября. Ссора отца и сына в московской квартире закончилась поножовщиной, сообщил осведомленный источник ФАН. Оба жителя столицы скончались о полученных ранений.

Инцидент произошел вечером 10 октября в доме на Новокосинской улице. Прибывшие на место происшествия полицейские нашли на лестничной клетке мужчину с ножевым ранением в живот. Пострадавшего срочно госпитализировали, но медики не смогли ему помочь, мужчина скончался.

По словам соседа, между отцом и сыном произошла ссора. Полицейские попытались попасть в квартиру, но на звонок в дверь никто не отвечал. После вскрытия двери оказалось, что хозяин жилья был мертв. На его теле зафиксировали раны головы, ребер, предплечья.

Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве. Выясняются обстоятельства, при которых произошла поножовщина со смертельным исходом. На месте происшествия был найден кухонных нож со следами крови.

Ранее сообщалось, что в Ессентуках женщина нанесла ножевые ранения младенцу и выбросила тело малыша в реку.