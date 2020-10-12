Дистанционный этап олимпиады школьников стартовал в Москве

Москва, 12 октября. Ученики с пятого по 11 классы в Москве могут принять участие в отборочном этапе олимпиады, который пройдет в онлайн-формате, пишет РИАМО со ссылкой на официальный портал мэра столицы.

По словам научного руководителя Центра педагогического мастерства Ивана Ященко, благодаря дистанционному этапу школьники попробуют свои силы по разных предметам. Олимпиада проверяет знания по 20 направлениям.

Ященко добавил, что тысячи московских школьников демонстрируют отличные знания. В 2019 году более пяти тысяч учащихся стали призерами городской олимпиады.

В этом году первой проводят олимпиаду по физике для учеников 7-11 классов. Стать участником олимпиады можно после регистрации, вопросы по физике доступны с 16 по 18 октября.

Ранее столичные власти напомнили родителям, какие сервисы помогают следить за успеваемостью ребенка в школе. Они могут узнать, в котором часу ученик пришел в школу и когда покинул образовательное учреждение. В помощь ученику была создана «Библиотека МЭШ».