Синоптики предупредили о дождливой погоде в Москве

Москва, 12 октября. Теплая погода установится в столичном регионе в понедельник, воздух прогреется до 17 градусов тепла, пишет РИАМО со ссылкой на синоптиков.

Днем в Москве возможны дожди, погода будет облачной с прояснениями. Юго-восточный ветер усилится до 8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», на этой неделе в столице возможны заморозки на почве. Погода в российской столице попадет под влияние циклонических вихрей. Понижение температуры воздуха начнется в конце недели.

По данным специалистов, заморозки в этом году начнутся позже обычного. Вторник будет пасмурным, с четверга по воскресенье прольются дожди. Синоптики предупреждают москвичей, что бабье лето закончилось. Наступила настоящая осень, вслед за которой придет зима.