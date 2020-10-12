Гидрометцентр сообщил о «возвращении августа» в Москву

Москва, 12 октября. На предстоящей неделе в столице должна установиться теплая погода, которая более характерна для конца августа. Об этом в беседе с телеканалом RT рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Согласно прогнозам синоптиков, в течение следующей недели погода в Москве и Московской области ожидается теплая. Температуры превысят нормы на 6-8 градусов. При этом в понедельник максимальная температура должна составить около 15 градусов, а во вторник и среду уже 19 градусов.

«Такой температурный фон характерен для конца августа. На полтора месяца погода запаздывает, и, конечно же, москвичи радуются этому запаздыванию, когда в начале второй декады — в третьей пятидневке октября августовская погода. Это просто замечательно», — сказал Роман Вильфанд.

Также было отмечено, что в понедельник и вторник возможны кратковременные дожди. К выходным воздушные массы сменят свое направление и начнется постепенное похолодание.