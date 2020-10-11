ФАН публикует видео с места массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Москва, 11 октября. Авария с участием 6 машин произошла на Кутузовском проспекте в Москве. Как сообщил ФАН источник в оперативных службах города, в аварии погиб один человек.

Известно, что столкнулись несколько легковых автомобилей, в том числе карета скорой помощи. В результате аварии одна из машин загорелась. На данном участке автодороги от метро Славянский бульвар до Кутузовской образовались пробки.

По предварительной информации, в результате аварии также был госпитализирован один человек. Подробности произошедшего выясняются.

Ранее в подмосковном Одинцово автобус столкнулся с такси. В результате аварии на месте ДТП погиб пассажир такси. Второй пассажир получил травмы.