Синоптик прогнозирует дожди в Москве на следующей неделе

Москва, 11 октября. Грядущая рабочая неделя в столице станет завершением затянувшегося тепла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

«Предстоящая рабочая неделя будет финалом затянувшегося периода очень комфортной, преимущественно сухой и не по сезону теплой погоды», — отметил Леус.

Однако, как отметил специалист, в переходные периоды возрастает активность циклонов. Это значит, что станет больше дождей. Ближайшие ожидаются уже в понедельник, 12 октября. А со среды, возможно, осадки будут практически каждый день. При этом о снеге говорить еще рано.

Михаил Леус уточнил, что в понедельник днем температура повысится до плюс 13–15, а во вторник и среду столбики термометров поднимутся до плюс 16–18. Такая температура воздуха, отмечает синоптик, соответствует первой декаде сентября. Уже к пятнице похолодание усилится и днем, на фоне пасмурной погоды и небольших дождей, воздух прогреется не больше 10–12 градусов