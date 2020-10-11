Врачи за сутки выявили 4501 случай коронавируса в Москве

Москва, 11 октября. Врачи за прошедшие сутки выявили 4501 случай коронавируса в Москве. Общее число случаев заражения опасной инфекцией в столице достигло 330 418. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Также отмечается, что за минувшие сутки выздоровели 1186 москвичей. С начала пандемии поправились 261 619 горожан. Перед выпиской все пациенты прошли дополнительное обследование, чтобы подтвердить отсутствие COVID-19 в организме, передает РИАМО.

Всего за минувшие 24 часа в России выявлено 13 634 случая коронавируса в 85 регионах страны. При этом 26,3% новых пациентов не имели никаких клинических проявлений болезни. Жертвами опасного заболевания за сутки стали 149 человек, успешно побороли коронавирус и были выписаны из медучреждений 4240 пациентов.

Ранее сообщалось, что 89 новых случаев коронавируса выявили в Приморском крае. При этом 59 жителей региона смогли побороть заболевание. С начала пандемии заболел 12 621 житель края, передает deita.ru.