Москвичам пообещали теплую погоду без осадков в воскресенье

Москва, 11 октября. Преимущественно облачная и сухая погода ожидается в воскресенье в Москве. Дневные показатели температуры воздуха будут на пять градусов превышать значения нормы. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, 11 октября в столице будет ощущаться влияние северо-западной периферии антициклона. Он принесет облачную погоду с прояснениями, однако обойдется без осадков.

«Температура воздуха в Москве составит плюс 14-16 градусов, по области плюс 12-17 градусов», — рассказал Леус.

Он также отметил, что в воскресенье температурные показатели примерно на четыре-пять градусов превысят средние многолетние значения. Скорость ветра будет достигать восьми метров в секунду. Атмосферное давление меняться практически не будет и составит 752 миллиметра ртутного столба.

Ранее сообщалось, что похолодание и снег с дождем придут в конце недели в Приморский край. В ночь на понедельник регион окажется в зоне фронтальных разделов циклона, передает deita.ru.