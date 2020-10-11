Собянин раскрыл сроки начала вакцинации от COVID-19 в Москве

Москва, 11 октября. Масштабное вакцинирование людей от коронавируса в Москве может начаться уже через несколько месяцев. Мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия-1» заявил, что городу необходимо постараться пройти историю с пандемией без потерь.

«Через несколько месяцев уже точно появится вакцина, которой можно уже в промышленном масштабе вакцинировать людей. Закончится эта история», — сообщил Собянин.

Собянин подчеркнул, что риск заражения коронавирусной инфекцией существует всегда и везде, потому что рядом может оказаться человек с опасной инфекцией, который не подозревает о своей болезни.

Ранее глава регионального Минздрава РФ Светлана Стригункова заявила, что в Подмосковье ситуация с коронавирусом пока не критична, несмотря на то, что отмечается стабильный рост случаев инфицирования, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».