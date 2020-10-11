Более 1000 человек вылечились от коронавируса в Москве

Москва, 11 октября. Еще 1186 пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией, выздоровели в Москве за минувшие сутки. Об этом сообщает оперштаб.

«Таким образом, число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 261 619 человек», — отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее известный врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал лучший способ профилактики COVID-19. Он отметил, что тяжесть вызываемой коронавирусом нового типа болезни зависит не только от возраста заболевшего, но и от количества попавших в дыхательные пути частиц вируса. По мнению врача, находясь под открытым небом, люди не могут получить большую дозу коронавируса.

Недавно глава подмосковного Роспотребнадзора Ольга Микаилова заявила, что в Московской области ОРВИ и COVID-19 в основном болеют взрослые люди, которые участвуют в мероприятиях, передвигаются в общественном транспорте и посещают магазины.