Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением санитарных норм в Москве

Москва, 10 октября. В Москве местное управление Роспотребнадзора усилило контроль за соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности. Об этом в субботу сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что соблюдение установленных мер важно для прерывания распространения заболевания. Для этого 10 октября специалистами Роспотребнадзора был проведен ряд рейдовых проверок в крупных торговых центрах, офисах и объектах массового скопления людей.

«В рамках мониторинга было проверено 12 объектов торговли из них в семи объектах были выявлены нарушения: в шести магазинах «Пятерочка» и магазине «Ашан». Больше всего нарушений установлено в магазине «Пятерочка» на Озерной улице», — говорится в пресс-релизе Роспотребнадзора.

Чаще всего при входе в магазин не осуществлялся контроль за использованием покупателями средств индивидуальной защиты или не проводилась обработка поверхностей дезинфицирующими средствами.

Кроме того, нарушения санитарных требований были установлены при проверке театра Луны на Малой Ордынке, в театре Моссовета, торговых центрах «Столица» и «Солнечный», Московском цирке на Цветном бульваре.

По данным фактам начато административное производство. За нарушение противоэпидемиологического режима по закону юрлицу полагается штраф в размере 500 тысяч рублей или временное прекращение деятельности на 90 суток.