Москвичей предупредили о «тепловой аномалии» на следующей неделе

Москва, 10 сентября. Аномальное потепление ожидается в начале грядущей недели в Москве. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на центр погоды «Фобос».

Так, на текущих выходных температура воздуха достигнет плюс 17 градусов, что на более чем восемь градусов выше показателей нормы.

«В начале следующей недели теплая аномалия станет еще больше, и столбики термометров прибавят два-три градуса к своим показаниям», — уточнили синоптики.

До конца субботы в столице сохранится вероятность осадков, но уже с воскресенья в городе установится теплая и сухая погода.

Ранее главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова рассказала, что 13 и 14 октября дневная температура воздуха в столице может достигнуть абсолютно рекорда тепла. Также, по данным Росгидромета, первый снег в Москве выпадет не раньше середины октября.

Стоит также напомнить, что в Московской области «желтый» уровень погодной опасности объявили из-за риска возникновения пожаров. Он будет действовать до понедельника, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».