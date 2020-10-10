Коронавирус выявили у заммэра Москвы Максима Ликсутова

Москва, 10 октября. Коронавирус выявили у заместителя мэра Москвы, руководителя городского департамента транспорта Максима Ликсутова. Накануне он сдал тест на опасную инфекцию, который дал положительный результат. Об этом говорится в Telegram-канале департамента.

«Чувствую себя нормально. К счастью, симптомов почти никаких, кроме насморка, легкие тоже чистые, надеюсь, что обойдется без ухудшения», — цитирует департамент слова своего руководителя.

Ликсутов также сообщил, что пока будет работать из дома. Он напомнил горожанам о том, что в настоящее время очень важно беречь себя и окружающих.

«Не забывайте носить средства индивидуальной защиты в местах скопления людей и в общественном транспорте», — подчеркнул заммэра.

Ранее сообщалось, что добровольцы продолжают работу в общественном транспорте в столице и области. Утром 10 октября они раздали защитные маски пассажирам общественного транспорта, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».