Дороги и тротуары промоют с шампунем в Москве

Москва, 10 октября. Дороги и тротуары в Москве промоют со специальным шампунем в субботу. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Специалисты обработают асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог всех категорий с шампунем, а также вымоют прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории, передает РИАМО.

По словам Бирюкова, специальное средство применяется при уборке улиц для того, чтобы избавиться от мазутных и масляных пятен, а также других загрязнений на поверхности столичных дорог, которые нельзя смыть водой.

В труднодоступных для спецтехники местах промывка будет осуществляться вручную. Для этих целей привлечены комплексные бригады городских коммунальных служб. Бирюков подчеркнул, что моющее средство, которым обработают дороги в городе, является безопасным и не содержит в себе кислот или щелочей, передает «Вечерняя Москва».