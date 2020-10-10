Неизвестные избили водителя за парковку у шлагбаума в Москве

Москва, 10 октября. Двое неизвестных избили водителя за парковку авто у шлагбаума в Москве. Инцидент произошел у одного из продуктовых магазинов столицы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По имеющейся информации, конфликтная ситуация возникла возле продовольственного магазина на улице Новорогожской. 25-летний мужчина приехал за покупками со своей девушкой. Они оставили свой автомобиль у шлагбаума, сообщив спросившему их мужчине, что вернутся через пару минут и уберут машину.

Спустя мгновение к ним подошли двое неизвестных и в грубой форме потребовали убрать авто, после чего начали избивать мужчину. Во время потасовки дебоширы также похитили у спутницы пострадавшего мобильный телефон.

Пара обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье правоохранители задержали мужчину, который избил водителя такси и угнал его автомобиль. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей, передает РИАМО.