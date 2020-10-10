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Москва оказалась самым популярным направлением для семейного отдыха

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Москва оказалась самым популярным направлением для семейного отдыха

Москва, 10 октября. Москва стала самым востребованным направлением для семейного туризма минувшим летом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного комитета по туризму.

Отмечается, что на эту категорию летом пришлись около 23% от общего объема расходов всех туристов в городе. Эти данные стали известны в результате совместного исследования комитета по туризму города Москвы и Сбербанка.

«При этом длительность пребывания путешественников в городе в среднем составила восемь дней», — отметили в пресс-службе.

При этом, согласно исследованиям компании «Яндекс», среди россиян вторым по популярности после пляжного остается городской или «атмосферный» туризм. Так называют тип отдыха, который позволяет сменить обстановку. Его выбирают 18% опрошенных, а на командировки приходится 8% общего турпотока.

В столичном комитете по туризму также отметили, что в Москве развивается и гастрономический туризм.

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