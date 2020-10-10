Коронавирус за сутки выявили у 4105 человек в Москве

Москва, 10 октября. Врачи за минувшие сутки выявили 4105 случаев коронавируса в Москве. Общее число случаев инфицирования в столице достигло 325 917. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с опасной инфекцией.

При этом за сутки в столице вылечились от коронавируса 1306 пациентов, скончались 30 человек. С начала пандемии столичные медики вылечили 260 433 человек, умерли 5560 пациентов, передает РИАМО.

Всего за минувшие 24 часа в России было выявлено 12 846 случаев коронавируса в 85 регионах страны. При этом 26% новых пациентов не имели никаких клинических проявлений болезни. Жертвами опасной инфекции стали 197 человек, успешно поборол заболевание и был выписан из медучреждений 6781 человек.

Ранее главный инфекционист Приморского края Анна Симакова рассказала, что в регионе у 80% пациентов, у которых болезнь протекает в средней и тяжелой форме, есть пневмония, передает deita.ru.