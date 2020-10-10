Более 1300 человек вылечились от коронавируса в Москве

Москва, 10 октября. 1306 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за минувшие сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1306 пациентов», — рассказала Ракова.

Заместитель мэра отметила, что, таким образом, число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 260 433.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что из-за роста числа заболевших коронавирусом с 11 октября учащиеся столичных школ уходят на двухнедельные каникулы. Предприятиям предложили перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников. Пожилые и люди с хроническими заболеваниями должны оставаться дома.